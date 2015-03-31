Yunanistan için zaman daralıyor



Yunan hükümeti AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileriyle üç haftadır yeni yardım koşulları konusunda çetin müzakereler yürütüyor. Toplam 240 milyar euroyu bulması öngörülen kurtarma programından 7 milyar 200 milyon euronun ödenmesi için alacaklıların Atina'nın reform planına yeşil ışık yakması gerekiyor. Yunanistan, alacaklıların şimdiye kadar talep ettiği reformları sosyal olmadığı gerekçesiyle geri çevirmişti.

AB yetkilileri Yunanistan'ın hala kapsamlı bir reform planı sunmadığını, şimdiye kadar duyurulan reform planlarının fikirlerden ibaret olduğunu belirtiyor. Euro Bölgesi ve IMF'den mali yardım gelmemesi durumunda Nisan ayında Yunanistan müflis konumuna düşecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande salı günü Berlin’de yaptıkları ortak açıklamada Yunan hükümetini bir an önce kabul edilebilir reform önerilerinde bulunmaya çağırdı. Merkel, “Zaman daralıyor, kaybedecek zaman yok’ diye konuştu.

'Oyalama taktiği'

Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para Birimi Komisyonu Başkan Vekili Markus Ferber ise Yunanistan’ın oyalama taktiği uyguladığı görüşünde. Ferber, “Tsipras hükümetinin yaptığı, gerçekten de Avrupa’daki partnerlerini oyalamaktır. Sonunda yüzüstü bırakılmamayı umuyor. Ama dayanışma, ‘ben herşeyi alırım ve hiçbir şey yapmam’ demek değildir” diye konuşuyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın beş yıl önce yardım paketi çerçevesinde kararlaştırılan reform planlarını yeni diye satmaya çalıştığını savunan Ferber, Yunan hükümetinin oyalanma lüksünün kalmadığını, ülkenin iflasın eşiğinde olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

“Her hükümet imkanları el verdiği sürece istediğini yapıp istediğini yapmayabilir. Bunu anlarım. Ama yeni hükümetin hiçbir imkanı kalmamış durumda. Ülke, devlet iflasının eşiğinde. Önümüzde Paskalya var. Yunan-Ortodoks Paskalyası bir hafta sonra. Ve ardından iflas. Tavizlere yanaşmayacaksa bu hükümetin ne tür bir hareket alanı var, bilmiyorum. Bir ülkeyi bile bile iflasa sürüklemek son derece sorumsuzca.”

'Personelden kısılmalı'

Alman Hristiyan Sosyal Birlik partili Avrupa Parlamentosu üyesi Ferber, kamu bütçesini yoluna koymanın tek yolunun devasa personel masraflarını kısmak olduğunu, Yunan hükümetinin bunu artık anlamak zorunda olduğunu söylüyor:

“Bütçesinin yüzde 75’i personel masraflarından oluşan bir ülkede bütçeyi yoluna koymanın tek yolu personel masraflarından geçiyor. Yeni hükümet bunu hala anlayabilmiş değil. Tam aksine yeni personel alınıyor ve masraflar yeniden yükseliyor.”

Ferber, Tsipras hükümetini kendi halkına ihanet etmekle suçluyor ve hükümetin bol bol fotoğraf çektirip mülakatlar vermek yerine çalışması durumunda Yunanistan'da işlerin yoluna koyulabileceğini belirtiyor.