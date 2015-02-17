Yunanistan için zaman daralıyor



Son iki hafta içinde Brüksel’de yoğun temaslarda bulunan Yunan hükümetinin temsilcileri büyük bir riskle karşı karşıya. Pazartesi günü düzenlenen Euro Grubu maliye bakanları toplantısının başarısızlıkla sona ermesi, Atina'nın oyunun ilk turunu kaybetmiş olduğunu gösteriyor. Zira Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis üç saat bile sürmeyen toplantının ardından bir kez daha Atina’ya eli boş döndü. Zaman ise daralıyor. Yunanistan’a uygulanan yardım programı 28 Şubat’ta sona erecek ve ondan sonra ne olacağı meçhul.

Yunanlar, maddi desteğin herhangi bir koşula bağlı olmaksızın devam etmesini talep ediyor.

Bunu kabul etmeyen Euro Grubu da Yunanistan'ın borçlarını ödemesinde ısrarlı. Yunanistan'a hafta sonuna kadar süre tanıdıklarını belirten Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, bu hafta içinde anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulayarak Yunanistan’ın geleceğinin nasıl şekillendirileceğinden bağımsız olarak zamana ihtiyaç duyduklarını ve program devam ederse çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışabileceklerini belirtti.

"Yardım programının devamı şart"

Diğer yandan Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis bir kez daha ülkesinin herhangi bir ültimatomu ve yardım programının devamını kabul etmediğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici ise açık ve net bir şekilde yardım programının uzatılması dışında bir seçenek olmadığını dile getirdi. Moscovici, Yunanistan’ın hazırlamayı vaat ettiği reform planlarının değerlendirilebilmesi ve yeni görüşmelerin yapılabilmesi için programın devamına karar verilmesinin şart olduğunu belirterek, hukuki ve teknik açıdan başka bir yol izlenemeyeceğini dile getirdi.

Yunan Bakan Varufakis’in Euro Grubu toplantısında takındığı tavır da diğer bakanların tepkisine neden oldu. Avusturya Maliye Bakanı Hans-Jorg Schelling, Yunan Bakan'ın toplantıda hiçbir yazılı plan, taslak ya da tasarı sunmadığını ve her gün fikrini değiştirdiğini belirterek, Yunanların belki de ülkelerinin içinde bulunduğu gerçek durumu gizlemek için böyle davrandıklarını kaydetti. Euro Grubu Başkanı Dijsselbloem’a göre de top şimdi Yunan tarafında. Yardım programının uzatılmasına ilişkin tekliflerinin kabul edilip edilmeme kararının artık Yunan yetkililerde olduğunu söyleyen Dijsselbloem, “programın sınırları içinde esneklik getiren öneriyi mi kabul edecekler, yoksa Euro Grubu üyelerinin tamamı için çok önemli olan sorumluluklardan vaz mı geçecekler? Buna karar vermeleri gerekiyor“ dedi.

Yunanistan’ın tavrını yapıcı bulmayan bir çok Euro Grubu ülkesinde, Yunanistan’ın Euro’dan ayrılması artık ciddi bir biçimde tartışılıyor. Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise kesin bir dille ülkesinin Euro bölgesinde kalacağını vurguladı. Ancak Dünya Ekonomi Enstitüsü’nden Stefan Kooths’un tezine göre yeni Yunan hükümeti savunduğu ekonomi siyasetini ancak Euro Bölgesi'nden çıkarak uygulayabilir.