-YUNANİSTAN İÇİN ÖNERİ ÇOK, UZLAŞMA YOK BRÜKSEL (A.A) - 19.07.2011 - Yunanistan'a ikinci kurtarma paketi için bir araya gelecek Avro Bölgesi liderlerinin 21 Temmuz'daki zirvesi öncesinde farklı alternatifler üzerinde hararetli tartışmalar sürerken ufukta uzlaşma ihtimali belirmedi. Zirvede, Yunanistan'ın tahvillerinin değerinin yüzde 30'lar civarında kırpılması ya da faiz oranında indirime gidilerek tahvil vadelerinin uzatılması gibi kısmi iflas anlamına gelen tekliflerle Avro Bölgesi'nde tüm bankalara özel vergi getirilmesi ya da ikincil piyasadan düşük bedelle tahvillerini alarak zaman kazanması için Atina'ya yeni kredi açılması gibi iflas ihtimalini devre dışı bırakan öneriler tartışılacak. Ekonomistler, Yunanistan'ın iflasına izin verilmesi halinde piyasalarda Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya tahvillerinden kaçışın hızlanacağını ve bu durumun Avrupa'daki borç krizini daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Öte yandan Yunanistan'ın kısmi iflas sayesinde bedel ödemeden yükümlülüklerinin önemli bir bölümünden kurtulduğunu gören borç krizindeki diğer ülkeler acı reçete uygulamaktansa aynı yolu izlemeye teşvik edilmiş olacak. Avro Bölgesi'nin üzerinde çalıştığı diğer formüller arasında ise mali sektöre ''Yunanistan'' vergisi getirilmesi ya da Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması aracılığıyla ikincil piyasadan Yunan tahvillerinin düşük fiyattan toplanarak Atina'ya zaman kazandırılması öne çıkıyor. İtalya ve İspanya gibi ''sıradaki'' ülkeler, Avro Bölgesi'nin ortak tahvil ihraç etmesinden yana tavır takınsa da Almanya, borçlanma maliyetinin artacağı endişesiyle bu öneriyi tartışmayı reddediyor. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) 2010 yılı verilerine göre Avrupa bankalarının toplam Yunanistan riski 136 milyar doları buluyor. Bunun 56,7 milyar doları Fransız, 34 milyar doları Alman, 14 milyar doları İngiliz, 10,3 milyar doları Portekiz, 5 milyar doları Hollanda, 4,1 milyar doları İtalyan, 3,4 milyar doları Avusturya ve 1,9 milyar doları Belçika Türk bankalarına ait görünüyor. BIS verilerine göre Türk bankalarının Yunanistan riski ise 107 milyon dolar düzeyinde. -AVRUPA MERKEZ BANKASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI- Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Slovak Hospodarske Noviny gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın kurtarılırken iflas ile tercihli ya da tam temerrüte düşülmesi seçeneklerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Avro Bölgesi'nden mümkün olan en kısa zamanda uygun çözüm bulunmasını isteyen Trichet, iflası gerektiren herhangi bir seçenek halinde AMB'nin Yunan bankalarını finanse etmeyi durduracağı uyarısında bulundu. CNBC'ye konuşan Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve AMB Yönetim Kurulu Üyesi Ewald Nowotny ise Trichet'in tutumuyla çelişen şekilde kısa süreli tercihli iflas dahil tüm ihtimallerin ciddi şekilde değerlendirilmesini istedi.