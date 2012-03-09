Yunanistan için kritik gün

T24 - Yunanistan hükümeti, derin borç krizinden çıkmasının ve iflasın önlenmesinin en önemli aşamalarından birisi olarak görülen bono takası pazarlıklarında yeterli desteği bulduğunu düşünüyor.

Yatırımcılardan, ellerindeki Yunan hazine bonolarını çok daha az değerli olan yenileriyle değiştirmeleri, böylece hükümetin borç miktarının düşürülmesi öngörülüyor. Atina'nın yatırımcıları bu anlaşmaya ikna edememesi halinde temerrüde düşme tehlikesi bulunuyor. Yunanistan hükümet bono takası konusunda resmî açıklamayı TSİ 08:00'de internet sitesinde yapacak. Takas anlaşması, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a vereceği ikinci kurtarma paketinin şartlarından birisi. Yunanistan'ın ellerinde bono olan yatırımcıların en az yüzde 75'ini indirime razı etmesi gerekiyor.

Piyasalar memnun

Yunanistan'ın takas anlaşması konusunda bir uzlaşma sağladığı yolundaki haberler, Avrupa borsalarında da olumlu bir etki yarattı.

Almanya ve Fransa'da borsaları yüzde 2,5 yükselirken İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.

Borç krizi içindeki Yunanistan, bankalar ve emeklilik fonları gibi özel yatırımcıların yüzde 90'ının ellerindeki hazine bonolarının değerinin yüzde 53,5 oranında kesilmesine razı olmasını istiyor.

Hazine bonolarının toplam değerinin 206 milyar Euro olduğu belirtiliyor.

Şimdiye kadar Alman Münich Re ile Fransız bankaları Societe Generale ve BNP Paribas ve bazı emeklilik fonları hazine bonolarının değerinin indirilmesine razı oldu.

Ancak kimi emeklilik fonları indirimi kabul etmezken kimileri de yatırım şirketlerinin kararını bekleyeceğini söylüyor. (BBC Türkçe)