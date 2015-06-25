Yunanistan için geri sayım



Yunanistan krizini görüşmek üzere toplanan Euro Grubu maliye bakanlarının toplantısı bir kez daha sonuç alınamadan sona erdi.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Brüksel'de düzenlenen AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yaptığı açıklamada, şu ana kadar umulan çözümün elde edilemediğini ve görüşmelerin cumartesi günü devam edeceğini dile getirdi.

Euro Grubu maliye bakanları, bir karar vermeden önce Yunanistan ile uluslararası alacaklıları arasında bir uzlaşma sağlanmasını bekliyor.

Merkel pazartesiyi işaret etti

AB zirvesinin başlangıcında açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de maliye bakanlarının kararı olmadan Yunanistan'ın borç krizi ile ilgili liderler zirvesinden de bir sonuç çıkmayacağını söyledi. Merkel, Avrupa Konseyi'nin ise bu pazarlıklara karışmayacağını ifade etti.

Zirve öncesi Avrupa Halk Partisi'nin toplantısına katılan Merkel'in burada yaptığı açıklamada da hafta başında piyasalar açılmadan bir anlaşma sağlanması gerektiğine dikkat çekerek karar için pazartesi gününe işaret ettiği belirtildi. Merkel'in ayrıca Yunanistan'ın Almanya'ya baskı yapmasına izin vermeyeceklerini de söylediği ifade ediliyor.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Polonya Başbakanı Donald Tusk da Yunanistan ile ilgili umutlu konuşmadı. Gerekli ilerlemelerin sağlanamadığını belirten Tusk, hatta bazı konularda gerileme olduğunu ifade etti.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de Yunanların müzakerelerde geriye doğru hareket ettiği eleştirisinde bulunarak taraflar arasında hala büyük farklar olduğunu söyledi.

Pazarlıklar sürüyor

Yunanistan ile alacaklıları arasında devam eden görüşmelerde ortak tutum sergileyen Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Merkez Bankası ve AB Komisyonu, 7 milyar 200 milyon euroluk borcunu geri ödemesi için Atina'yı öncelikle reformları hayata geçirmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ancak alternatif öneriler sunan Atina hükümeti, yeni tasarruf önlemleri uygulamamakta ısrarlı.

Atina için zaman daralıyor. Yunanistan'ın bu ayın sonuna kadar 1 milyar 600 milyon euroluk borcunu ödemesi gerekiyor. Eğer Aleksis Tsipras başbakanlığındaki Atina hükümeti bunu başaramazsa ülke iflas ve Euro Bölgesi'nden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya.