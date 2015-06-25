T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan için geri sayım

İflas tehlikesiyle karşı karşıyla olan Yunanistan için zaman daralıyor. Euro Grubu maliye bakanları toplantısından yine sonuç alınamadı.

25 Haziran 2015 22:48


Yunanistan krizini görüşmek üzere toplanan Euro Grubu maliye bakanlarının toplantısı bir kez daha sonuç alınamadan sona erdi.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Brüksel'de düzenlenen AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yaptığı açıklamada, şu ana kadar umulan çözümün elde edilemediğini ve görüşmelerin cumartesi günü devam edeceğini dile getirdi.

Euro Grubu maliye bakanları, bir karar vermeden önce Yunanistan ile uluslararası alacaklıları arasında bir uzlaşma sağlanmasını bekliyor.

Merkel pazartesiyi işaret etti

AB zirvesinin başlangıcında açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de maliye bakanlarının kararı olmadan Yunanistan'ın borç krizi ile ilgili liderler zirvesinden de bir sonuç çıkmayacağını söyledi. Merkel, Avrupa Konseyi'nin ise bu pazarlıklara karışmayacağını ifade etti.

Zirve öncesi Avrupa Halk Partisi'nin toplantısına katılan Merkel'in burada yaptığı açıklamada da hafta başında piyasalar açılmadan bir anlaşma sağlanması gerektiğine dikkat çekerek karar için pazartesi gününe işaret ettiği belirtildi. Merkel'in ayrıca Yunanistan'ın Almanya'ya baskı yapmasına izin vermeyeceklerini de söylediği ifade ediliyor.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Polonya Başbakanı Donald Tusk da Yunanistan ile ilgili umutlu konuşmadı. Gerekli ilerlemelerin sağlanamadığını belirten Tusk, hatta bazı konularda gerileme olduğunu ifade etti.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de Yunanların müzakerelerde geriye doğru hareket ettiği eleştirisinde bulunarak taraflar arasında hala büyük farklar olduğunu söyledi.

Pazarlıklar sürüyor

Yunanistan ile alacaklıları arasında devam eden görüşmelerde ortak tutum sergileyen Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Merkez Bankası ve AB Komisyonu, 7 milyar 200 milyon euroluk borcunu geri ödemesi için Atina'yı öncelikle reformları hayata geçirmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ancak alternatif öneriler sunan Atina hükümeti, yeni tasarruf önlemleri uygulamamakta ısrarlı.

Atina için zaman daralıyor. Yunanistan'ın bu ayın sonuna kadar 1 milyar 600 milyon euroluk borcunu ödemesi gerekiyor. Eğer Aleksis Tsipras başbakanlığındaki Atina hükümeti bunu başaramazsa ülke iflas ve Euro Bölgesi'nden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanGrubuEuro GrubuGrubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem BrükselAlmanya Başbakanı Angela MerkelAvrupa KonseyiAvrupa Halk PartisiMerkelYunanistan AlmanyaBirliği Dönem Başkanı Polonya Başbakanı Donald TuskTuskMaliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24