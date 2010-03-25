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Dünya

Yunanistan için adres IMF

Almanya Başbakanı Merkel, borç batağındaki Yunanistan için IMF’yi adres gösterdi.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Almanya Başbakanı Merkel, borç batağındaki Yunanistan için IMF’yi adres gösterdi. Merkel, benzer krizlerin önceden önlenmesi için, AB antlaşmalarında değişiklik istedi. 


Yunanistan'ı 300 milyar euroluk borç batağından kurtarma konusunda Avrupa Birliği içerisindeki tartışma sürüyor.


Yunanistan'a yönelik AB mali yardımına karşı çıkan Almanya, bugünkü liderler zirvesi öncesinde tutumunu netleştirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan için öncelikle Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) adres gösterdi.


Merkel, Brüksel temasları öncesinde yaptığı açıklamada, “Alman hükümeti, ancak son çare olarak, IMF ve bununla birlikte Euro Bölgesi ülkelerinin ikili mali yardımı istemektedir” dedi. AB zirvesinde bu yönde bir karar için çalışacağını vurgulayan Merkel, çözüm konusunda Fransa ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini kaydetti.


Fransa IMF'ye soğuk


Basına yansıyan haberlerde, Fransa'nın Yunanistan için IMF alternatifine karşı çıktığı vurgulanıyordu. Paris, Yunanistan'ın borç sorununa Avrupa içinde çözüm isterken, IMF'nin devreye girmesinin, euronun uzun yıllar boyunca IMF gölgesinde kalmasına yol açacağını savunuyor.


Ortak para birimini kullanan 16 Euro Bölgesi ülkesinden biri olan Yunanistan'ın borç yükü, Avrupa ekonomilerinin istikrarını da olumsuz etkiliyor. Yunanistan'daki durumun da etkisiyle euro, dolar karşısında son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.


Merkel mali yardıma karşı


Yunanistan'a AB mali yardım için gözler Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'ya çevrilirken, Merkel hükümeti buna soğuk bakıyor. Küresel krizin ardından 80 milyar euroluk rekor borçlanmaya giden Alman hükümeti, vergi mükelleflerine yeni yük getirmek istemezken, Mayıs ayında bazı eyaletlerde yapılacak seçimler öncesinde de kamuoyunun tepkisini çekecek adımlardan kaçınıyor. Alman kamuoyunun büyük bölümü, Yunanistan'a mali yardıma karşı çıkıyor.


Anlaşmalarda reform


Başbakan Merkel, Brüksel temasları öncesinde yaptığı açıklamada, Yunanistan konusunda yaşanan deneyim ışığında, AB anlaşmalarında reform istedi. Merkel, “AB anlaşmalarında gerekli değişiklikler için çaba göstereceğim. Böylece işler kötüye gitmeye başladığında daha erken ve etkili şekilde müdahale edebileceğiz. Gerektiğinde yaptırımlar da olabilecek” ifadelerini kullandı.


Yunanistan nedeniyle 11 yılın en büyük krizini yaşayan Euro Bölgesi, anlaşmalarda öngörülmemesi nedeniyle, bütçe açıklarına önceden müdahale edebilecek yaptırım mekanizmalarına sahip bulunmuyor.

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