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Dünya

Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Türkiye gerçek boyunu gölgesiyle karıştırmamalı

Canakopoulos: Bayrak indirme olayı hala doğrulanmadı

18 Nisan 2018 14:03

Yunanistan Hükümet sözcüsü Dimitri Canakopoulos, Yunanistan'ın Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "Türkiye saldırganlık söyleminin kendisi açısından iyi gitmediğini anlamalı ve gerçek boyunu gölgesiyle karıştırmamalı" dedi. 

Canakopoulos, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, "Hurşit adası yakınlarındaki Kerdo kayalıklarından Yunan bayrağı indirldi" açıklamarına ilişkin olarak "Türk Başbakan Yardımcısı istediği kadar saçmalayabilir" dedi. Canakopoulos, bayrak indirme olayının hala doğrulmadığını belirterek, Ankara'nın gerginliğini azaltmasının iyi olacağını söyledi. 

Athens Voice'ta yer alan habere göre, Canakopoulos, "dış politika bireyler tarafından yürütülemez. Bu bölgeye bayrak dikmek  dış politika eylemidir. Bu yüzden Ege'deki durum göz önüne alınarak bu tarz eylemlerden kaçınılmalıdır" açıklamasında bulundu. 

Türkiye'nin sürekli zemin kaybına uğradığını belirten Canakopulos, "Saldırganlık söyleminin kendisi açısından iyi gitmediğini anlamalı ve gerçek boyunu gölgesiyle karıştırmamalı" ifadesini kullandı. 

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili tutumuna da değinen Canakopoulos, "AB yaşananlarla ilgili hakemlik yapmıyor. Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık AB'nin de meselesidir ancak Türkiye tarafından bu kadar saldırgan br tepki verilmesi, duyulan rahatsızlığın göstergesidir" dedi. 

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