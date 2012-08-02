Yunanistan hava ihlali yaptı, Türkiye uçak kaldırmadı

Suriye ile uçak krizinin ardından, Türk hava sahasına yaklaşan Suriye hava unsurlarına karşı hakiki alarm veren ve bu kapsama İsrail’i de dahil eden Türkiye, Yunanistan’a ise hoşgörülü davrandı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Yunanistan’ın Elevsis meydanından önceki gün kalkan Yunan askeri uçağı, saat 11.40’ta, KKTC güneybatısında, KKTC hava sahasını bir dakika süre ile ihlal etti. Ancak bu ihlale karşı Türk savaş uçakları havalanmadı. Olay sadece Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmekle yetinildi. Türkiye, angajman değişikliği kapsamında hava sahasına yakın uçan Suriye ve İsrail hava unsurlarına karşı hakiki alarm vererek, füze donanımlı savaş uçaklarını havalandırmıştı.

Angajman kuralları değişti

Uçak krizinden sonra 30 Haziran itibariyle Hatay ve Mardin’in güneyinde Suriye hava sahasında sınıra yakın uçarak TSK savaş uçaklarının füze donanımlarıyla havalanmasına neden olan Suriye helikopterlerine karşı, Türkiye hakiki alarm veriyordu. 30 Haziran’da Türkiye sınırına 4 mil yakın uçan Suriye helikopterleri, 1 Temmuz’da ise sınıra 2 mile kadar yaklaşmışlardı. Suriye hava unsurlarının en son sınıra 1.7 deniz mili kadar yakın uçması ise dikkat çekmişti. İhlalin gerçekleşmemesi nedeniyle Türk savaş uçakları, kontrol amaçlı devriye uçuşu gerçekleştirmişti. İhlal gerçekleşmesi durumunda, Türk F-16’ların değişen angajman kuralları çerçevesinde, Suriye helikopterlerini hedef olarak görüp vurma hakkı bulunuyor. TSK, uçak krizinin öncesinde Suriye helikopter ve uçaklarının kendi hava sahalarında yaptıkları sınıra yakın uçuşlarına karşı alarm vermiyordu. Sadece uyarıyordu.

İsrail’e de hakiki alarm

6 Temmuz’da ise İsrail Hava Kuvvetlerine ait 2XF-15 uçağının, Doğu Akdeniz’de ve uluslararası hava sahasında uçarken, Türkiye hava sahasına yaklaşması üzerine, TSK “hakiki alarm” vermişti. TSK, Türk uçağının düşürülmesinden önce İsrail’e alarm vermiyordu.