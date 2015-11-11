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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan grevde

Yunanistan’da bugün sivil havacılıkta yapılan dört saatlik grevin ardından çeşitli sektörlerdeki çalışanlar yarın 24 saatlik greve gidecek.

11 Kasım 2015 14:40


Yunanistan'da hükümetin tasarruf politikalarını protesto amacıyla iki günlük grev başlatıldı. Sivil havacılıkta sabah saat 8'de başlayan dört saatlik grev nedeniyle iç hat uçuşlarında önemli gecikmeler yaşandı. Başta Yunan adalarına uçuşlar olmak üzere onlarca sefer iptal edildi. Atina Havaalanı dış hat seferlerinin normal bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Sivil havacılık memurları perşembe günü ise 24 saatlik greve gidecek. Perşembe günü ayrıca kamu sektörü, okullar, demiryolları ve feribotlardaki personel de greve katılacak. Doktorlar ve eczacıların da iş bırakma eylemi yapacağı ve acil durumlar dışında çalışmayacağı bildirildi. Yunan gazeteciler de yarın iş bırakmaya hazırlanıyor.

Başbakan Aleksis Tsipras salı günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Euro Bölgesi'nden gelecek iki milyar euroluk ödeme diliminin önündeki engellerin hafta sonuna kadar bertaraf edileceğini belirtmişti. Tsipras, ‘ödeme dilimi için şart koşulan reformlarla ilgili müzakerelerin sonuçlandırılmasının öncelik taşıdığını' söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanistanYunanHavaalanıAleksis TsiprasEuro BölgesiDeutsche Welle Türkçe DWdpaBK

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