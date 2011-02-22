-YUNANİSTAN GÖSTERİ SAYISINDA AVRUPA'DA 1. ATİNA (A.A) - 22.02.2011 - Yunanistan'da basın-yayın organları ile kamu ve özel sektör çalışanları, ''Hükümetin sektörlerinde izlediği politika ile çalışma koşullarını'' protesto etmek amacıyla yarın 24 saatlik greve gidiyor. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla yapılacak olan greve, kamu, özel sektör, belediye, valilik, banka ve tüm toplu taşıma araçları çalışanlarının yanısıra liman işçileri, doktorlar, öğretmenler, gazeteciler, gümrük ve vergi memurlarının da katılması, sivil havayolu taşımacılığı çalışanlarının ise iş durdurma eylemi ile destek vermesi bekleniyor. Gazetecilerin de greve katılımlarıyla televizyon ve radyolarda haber bültenleri yayımlanmayacak, haber ajansları ve internet siteleri ise sayfalarını yenilemeyecek. Öte yandan, Yunan medyası, Yunan polisinin yarınki grev ile kent merkezinde yapılması planlanan protesto gösterisi sırasında olaylar yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldığını duyurdu. Gösterilerde can ve mal kaybı olmaması ve kamuya ait binaların işgal edilmemesi yolunda alınan önlemlerin öncelikli sırada bulunduğu belirtilirken, Kamu Güvenliği Bakanı Hristos Papuçis'in siyasi partiler, ADEDY ve GSEE'ye ''sorumlu davranmaları'' çağrısında bulunduğu kaydedildi. Bu arada, Atina'da yayımlanan Elefteros Tipos gazetesi, kent merkezinin yarın gerek araçlar gerekse şahıslar için ''geçit vermez'' hale geleceğini belirttiği haberinde, Yunan Emniyet Teşkilatı'ndan alınan bilgilere göre, 2010 yılı içinde, Atina'da irili-ufaklı toplam 450 protesto ve gösteri yürüyüşü gerçekleştirildiğini yazdı. Gazete, bu sayının Yunanistan'ın gösteriler açısından Avrupa'da ilk sıraya yerleşmesine yol açtığını vurguladı.