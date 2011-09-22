-Yunanistan görüşmeleri gelecek hafta tamamlayacak ATİNA (A.A) - 21.09.2011 - Yunanistan'ın, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) temsilcilerinden oluşan troyka ile kurtarma paketinin yeniden gözden geçirmesi görüşmelerini gelecek hafta tamamlayacak. Hükümet sözcüsü Ilias Mossialos 6,5 saat süren bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ''troyka temsilcileri gelecek hafta başında Atina'ya vardıktan sonra bu temsilcilerle görüşmelerin tamamlanacağını'' söyledi. Kabinenin özellikle özelleştirmeler ve istihdam olanaklarının yaratılması dahil bir dizi yapısal reform sürecinin hızlandırılması kararını aldığını belirten Mossialos, şunları söyledi: ''Bugün alınan önlemler bizim 2014 yılı sonuna kadar kurtarma planına uymamıza olanak sağlayacak. Buseçim, Yunanistan'ın taahhütlerini tam olarak yerine getireceğini ve Avro Bölgesi ile AB'nin merkezinde kalmayı istediği yönünde piyasalara ve ortaklarımıza bir mesaj gönderiyor. Bu, Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nin eşit bir üyesi olarak mali bağımsızlığını kazanması, mümkün olan en kısa zamanda faiz dışı fazlayı sağlaması için önemli ve stratejik bir seçim.'' Hükümet sözcüsü Mossialos, alınan yeni önlemler kapsamında, yıllık gelirin vergiden muaf kısmını 8 bin avrodan 5 bin avroya indireceklerini ve kesintinin bu yıl gelirine uygulanacağını belirtti. Hükümet daha önce 12 bin avro olan miktarı haziran ayında 8 bin avroya indirmişti. Bakanlar Kurulu emekli maaşı aylık 1200 avronun üzerinde olanlar ile 55 yaşından önce emekli olanların maaşlarında yeni kesintiler uygulamayı da kabul etti.