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Dünya

Yunanistan genel greve gidiyor

Yunanistan'da protestolar ve grevler devam ediyor

16 Temmuz 2013 03:58

Yunanistan'da hükümetin kamudan işten çıkarmaları öngören 108 maddelik yasa tasarısını protesto etmek amacıyla Yunanistan Kamu Çalışanları  Federasyonu (ADEDY) ile Yunanistan Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonu (POE-OTA), parlamento binasının da  bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gösteri düzenledi.
Hükümetin, Troyka'dan 6,8 milyar avroluk mali yardımın 1,9 milyar avroluk dilimini alması kaşılığında parlamentoya getirdiği, kamuda işten çıkarmaları ve memurların açığa alınmasını öngören yasa tasarısı protesto edildi.
Bu arada, Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ile ADEDY, söz konusu tasarının çekilmesi talebiyle yarın 24 saatlik genel grev ilan etti.
Yasa tasarısının mecliste oylanacağı çarşamba günü de protestolar sürecek.
Hükümet,  Demokratik Sol (DİMAR) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından 300 sandalyelik parlamento Yeni Demokrasi (127) ve PASOK 'un (28) oylarıyla tasarıyı kabul ettirmeyi hedefliyor.

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