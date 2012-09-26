Yunanistan genel grevde!

Yunanistan’da işçi sendikaları muhafazâr başbakanın iktara geldiği Haziran ayından bu yana ilk defa grevde.

Kamu ve özel sektör çalışanları bugün, hükümetin 11,5 milyar euro’luk kesinti ve kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için 24 saatlik genel greve gitti.

Kesintiler, Yunanistan’ın iflasa sürüklenmesinin önüne geçecek kurtarma fonlarından faydalanabilmesi için ön şart olarak belirlenmişti.

Yunanistan’ın, 130 milyar euro’luk ikinci kurtarma paketinin 31 milyar euro’luk dilimine ihtiyacı var. Fakat, ülkenin üçte ikisinin yoksulluk sınırına yaklaştığı ve işsizlik oranlarının tırmandığı ülkede halk kesintilere karşı çıkıyor. Muhafazakâr Başbakan Antonis Samaras ise emekli maaşlarının düşürülmesini ve emeklilik yaşının da 67’ye çıkarılmasını öneriyor.

Ülke çapında bugün düzenlenecek genel greve doktorlardan, hava trafik kontrol memurlarına kadar birçok farklı meslek gruplarından katılım olması bekleniyor.

Grev çağrısı, iş gücünün neredeyse yarısını temsil eden, ülkenin en büyük iki işçi sendikasından geldi.

MRB araştırma şirketinin geçen hafta yaptığı ankete göre, Yunanlıların yüzde 90’ı planlanan kesintilerin adil olmadığına ve yükün yoksul kesimin üzerine bindirildiğine inanıyor.

BBC’nin Atina Muhabiri Mark Lowen, genel grevin Yunanistan sokaklarında şiddeti tırmandıracağı korkusunun hâkim olduğunu söylüyor. Atina’da güvenliği sağlamak için binlerce polis görevlendirildi.

Ülkeye, 2010 yılı Mayıs ayında 110 milyar euro’luk, geçen yıl Ekim ay ında da 130 milyar euro’luk kurtarma fonu verilmişti. (BBC Türkçe)