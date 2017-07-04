Yunanistan: Gemi ihbarı ABD'den geldi

Yunan Sahil Güvenliği'nin uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle İskenderun Limanı'ndan İzmir Limanı'na doğru seyreden Türk bandralı Kuruyaka gemisi durdurmaya çalıştı. Ege Denizi'nde seyir halinde olan gemi durmayınca Yunan Sahil Güvenliği tarafından ateş açıldı. Ateş açılan gemiye dair istihbaratın ABD'den geldiği iddia edildi

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Atina’da siyaset ve basın çevrelerine yansıyan son bilgilere göre, ABD’nin uyuşturucuyla mücadele kurumu DEA (Drug Enforcement Agency) Yunanistan makamlarıyla temas kurdu ve M/V ACT adlı Türk bandralı kuru yük gemisinde kuşku uyandıran bir yük bulunduğu bilgisini paylaştı. Yunanistan makamları da bu istihbarat neticesinde dün öğlen saatlerinde alarm durumuna geçti.

Yunanistan son dönemde, Ege’de insan tacirlerinin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılarının da yoğun faaliyet halinde olması nedeniyle, uyuşturucu operasyonlarına hız vermiş durumda. Atina’nın perspektifinden, Türk gemisiyle yaşanan gerilim de uyuşturucu kaçakçılarının Ege’de son dönemdeki yoğun faaliyetleriyle birebir ilişkili.

'Kaptan Mavi Marmara'daydı'

Öte yandan, Türkiye’yle yeni gerginlik nedeniyle alarm durumuna geçen Yunan Dışişleri, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kurumlar M/V ACT gemisinin künyesini de araştırıyor. Araştırma sonucunda, geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan’ın 2010’da İsrail’in kanlı baskınına maruz kalan Mavi Marmara filosuna katıldığı ortaya çıktı. Atina’nın Tel Aviv’le istişareler sonucu edindiği bilgilere göre, Kalkavan baskın sonrasında İsrail’de tutuklanan kişiler arasındaydı.

M/V ACT gemisiyse, Rodos açıklarında yaşanan olay sonrası çekildiği Marmaris limanında yapılan incelemenin ardından Kocaeli Limanı’na doğru yola çıktı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabaha kadar yaptığı detaylı incelemede suç veya suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.