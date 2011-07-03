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Dünya

Yunanistan: Gazze'ye yardım malzemelerini biz götürelim

Yunanistan, Gazze'ye insani yardımı ''uygun yöntemlerle ve mevcut kanallar aracılığıyla'' kendisi götürme önerisinde bulundu.

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yunanistan, Gazze'ye insani yardımı ''uygun yöntemlerle ve mevcut kanallar aracılığıyla'' kendisi götürme önerisinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Yunanistan'ın, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ihtiyacıyla ve bölgedeki insani durumun düzeltilmesiyle ilgili tezlerinin bilindiği'' belirtilerek, ''Bu tezler çerçevesinde Yunanistan, insani yardımı BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un istediği şekilde, Yunan gemileriyle, ya da başka uygun yöntemlerle mevcut kanallardan taşımaya hazır olduğunu yeniden bildirir'' ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, ''Atina'nın, bu amaçla görevin yerine getirilmesi için, ilgili tüm taraflarla en kısa zamanda temaslarda bulunma niyetinde olduğu'' belirtildi.

Bu arada, Yunan medyası, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun, Filistin lideri Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak Atina'nın bu konudaki niyetini bildirdiğini duyurdu.

Haberlerde, Yunanistan'ın bu niyetinin Filistin lideri tarafından olumlu karşılandığı bildirildi.


 

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