Yunanistan, Fransa ve İspanya Covid-19 sertifikasını ilk deneyen AB ülkeleri olacak

Yunanistan, Fransa ve İspanya ile beraber Covid-19 dijital seyahat sertifikasının Avrupa Birliği genelinde kullanıma açılacağı 1 Temmuz'dan önce başlatmaya hazır olduğunu açıklayan AB ülkeleri arasında girdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği genelinde kullanıma geçecek Covid-19 sertifikası, akıllı telefonlarda QR kodu ya da yazılı bir şekilde, yetkililerin seyahat eden kişinin geldikleri AB ülkesinde kaydedilen Covid-19 durumunu görmesini sağlayacak. Sertifika, seyahat eden kişinin aşı olup olmadığını, PCR test sonucunu ya da Covid geçirip geçirmediğini gösterecek.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis "Çok basit bir sistem. Üye ülkenin bir turisti karşılarken ihtiyacı olan her türlü bilgiyi içeriyor, böylece ekstra kısıtlama uygulamasına gerek kalmıyor" dedi. Yunanistan, turizm sezonu öncesi Avrupa Birliği içindeki seyahat engellerinin hafifletilmesi için Covid-19 sertifikası sistemini ilk destekleyen ülkeleren biri olmuştu.

Avrupa Konseyi ve parlamento, geçen hafta dijital yeşil sertifika üzerinde anlaşmaya vardı. Avrupa Parlamentosu'nun 7 Haziran haftasında yasayı geçirmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve İspanya da sertifikayı 1 Temmuz'dan önce başlatmaya hazır olan ülkeler arasında yer alıyor.