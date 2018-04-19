Yunanistan firari askerler hakkında kararını açıkladı

Yunanistan danıştayı 8 firari askerden Süleyman Özkaynakçı'yı serbest bırakma kararı aldı. Serbest bırakılan Özkaynakçı ‘adli kontrol’ şartı konuldu

8 asker 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçmış buradan sığınma hakkı istemişti. Firari askerler o tarihten beri Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor.

Athens Voice'un haberine göre, adı açıklanmayan bir adreste ikamet etmesine ve her gün kaldığı bölgedeki polis karakoluna gidip kendini göstermesine hükmetti. Söz konusu asker, iltica başvurusunun sonucunun belli olacağı mayıs ayına kadar seyahat belgesi de talep edemeyecek.

Danıştay Başkanı Nikolaos Sakellariu başkanlığında toplanan kurul, hükümetin, Özkaynakçı'ya verilen iltica hakkına ilişkin kararın askıya alınmasına yönelik itirazını değerlendirdi. Alınan kararda, Özkaynakçı'nın tüm darbeci askerlerin iltica başvurularına yönelik Danıştay kararı açıklanana dek sıkı kontroller şartıyla serbest kalmasına hükmedildiği ifade edildi. Danıştay böylece hükümetin itirazını kısmen reddetmiş oldu.

Özkaynakçı'nın, gözetim altında tutulduğu karakoldan salınması halinde açıklanmamak kaydıyla ikamet adresi göstermesi ve her gün karakola görünmesi şartları getirildi. Özkaynakçı'ya ayrıca yurt dışı yasağı kondu.

Danıştay kurulunun açıklamasında, "Yönetim, alınan önlemlerin esas olarak gözaltı anlamına gelmemesi şartıyla Türk vatandaşının korunması ve etkin bir şekilde gözetimi için tüm gerekli ve uygun tedbirleri almalıdır." ifadelerine yer verdi.

İltica talebi 2017 Aralık sonunda kabul edilen Özkaynakçı, kısa bir süre serbest kalmış, hükümetin kararın askıya alınması ve iptal edilmesi yönündeki başvurularının ardından tekrar gözetim altına alınmıştı.

Daha sonra hükümetin itirazının, temyiz mahkemesi yerine üst mahkeme olan Danıştayda görüşülmesi kararlaştırılmıştı.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, darbeci 8 eski askerin bu sürenin dolması halinde serbest kalmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, bir Yunan radyosuna yaptığı açıklamada, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askere ilişkin hukuki süreci değerlendirerek, Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin gözaltında tutulabilecekleri azami sürenin mayısta dolacağını belirterek "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor." açıklamasında bulunmuştu.

Yunan kanunlarında darbecilere yönelik ciddi cezaların bulunduğuna işaret eden Kondonis, Türkiye'den darbecilerin Yunanistan'da yargılanmalarına yönelik talep gelmediğini söyledi.

Kondonis, darbecilerin güvenlikleri için gözaltı sürelerinin uzatılması ihtimali olup olmadığına yönelik bir soruya, sürenin mayıs ayında dolacağını belirterek "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor." yanıtını verdi.

Yunan yetkililerin, darbecilerin serbest kalması halinde Kosova örneği gibi Türkiye'ye götürülme ihtimaline yönelik bir önlem alıp almayacağı sorusu üzerine Kondonis, "Yunanistan'da yasal olarak bulunan herhangi biri için hiçbir tehlike yok. Ancak bu meselenin nasıl gelişeceği ve hangi önlemlerin alınacağı farklı bir nokta ve şimdinin meselesi değil." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a firar eden 8 darbeci eski askerin siyasi iltica talebine ilişkin hükümetin itirazı sonrası Danıştay tarafından 4 Mayıs'ta karar verileceği açıklanmıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini ise geçen ay reddetmişti.