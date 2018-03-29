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Dünya

Yunanistan, firar eden 8 askerin gözaltı sürelerini uzatacak yasa hazırlığında

8 eski askerin idari gözaltı sürelerinin bir ay içerisinde dolması nedeniyle serbest kalma ihtimalleri bulunuyor

29 Mart 2018 17:54

Yunanistan hükümetinin, tutuklu bulunan veya bir başka ülke tarafından iadesi istenen iltica talebinde bulunmuş kişilerin gözaltı sürelerini kısıtlayan yasayı değiştirmeye hazırlandığı bildirildi. Bu yasa hazırlığının 15 Temmuz darbe girişimin ardından Yunanistan'a firar eden 8 askerin bir ay içerisinde dolacağı belirtilen gözaltı sürelerini de ilgilendirebileceği belirtildi.

Kadına şiddete ilişkin düzenlemelerin arasında sunulan tasarı bugün mecliste görüşülecek. Yasa tasarısının, bir suçtan dolayı hakkında iade talebi bulunan üçüncü ülke vatandaşının yasal sınır olan 18 aydan fazla gözaltında tutulmasının önünü açtığı ifade edildi.

'FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a firar ederek siyasi iltica talebinde bulunan 8 eski askerin idari gözaltı sürelerinin bir ay içerisinde dolması nedeniyle serbest kalma ihtimalleri bulunuyor.

Darbecilerin siyasi iltica taleplerine ilişkin hükümetin itirazı sonrası kararın Danıştay tarafından 4 Mayıs'ta verileceği açıklanmıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini bu ay içinde reddetmişti.

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