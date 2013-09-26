Yunanistan 'faşizme hayır' dedi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Kamu Çalişanları (ADEDY), Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve siyasi partiler, Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı gösteriye ülkede tanınmış sanatçılar da konser vererek destek oldu.

Yoğun güvenlek önlemlerinin alındığı gösteride eylemciler, "faşizmi ezin", "faşizme hayır", "Altın Şafak partisinin tüm bürolarını kapatın" sloganları attı.

Bu arada, Altın Şafak (Hrisi Avgi) partisinin bürolarına yürümek isteyen bir grup eylemci ile polis arasında çıkan olaylarda bazı iş yerlerinin camları kırıldı, çöp konteynerleri ateşe verildi. Olaylarda bazı göstericiler gözaltına alındı.

Geçen günlerde Atina'nın Keratsini semtinde sabaha karşı neo-nazi Altın Şafak (Hrisi Avgi) partisinin bir üyesinin Yunanistan'ın ünlü rap şarkıcısı Pavlos Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmesinin ardından, tüm ülkede faşizme ve ırkçılığa karşı tepkiler yükselmişti. Altın Şafak (Hrisi Avgi) partisi ile bağlantıları olduğu ihbar edilen 8 emniyet müdürü görevden alınmıştı.