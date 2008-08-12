Yunanistan fark attı: 87-64

Tempo24-



İlk maçında İspanya'ya farklı mağlup olmaktan kurtulamayan Yunanistan, Almanya'yı 87-64 mağlup etti.



Karşılaşmanın ilk bölümünde Almanya'nın savunmasını aşmakta zorlanmayan Yunanistan, 12-2'lik bir seri yakaladı. Dirk Nowitzki'nin devreye girmesiyle birlikte aradaki farkı kapatan Almanya, ilk çeyreğin son bölümünde Schultze'nin basketiyle 23-21 öne geçti.



İkinci çeyreğe Diamantidis'in üç sayılık basketiyle başlayan Yunanistan 24-23 öne geçti. Spanoulis –Diamantidis ikilisiyle oyunu kontrol eden Yunanistan, ilk yarının tamamlanmasına 4.5 dakika kala skoru 35-24'e getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı ve devreyi de 44-33 üstün bitirdi.



Üçüncü çeyrekte farkı açmaya devam eden Yunanistan, çeyreğin son 3 dakikalık bölümüne 66-45 önde girdi ve son çeyreğe de 69-48 üstün başladı. Farkın 20 sayının üzerine çıkmasıyla birlikte dördüncü çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Yunanistan, yedek oyuncularına daha fazla şans tanıdı ve maçı da 87-64 kazandı.







Yunanistan'da Spanoulis 23 sayıyla takımını sırtlayan isim olurken, Papaloukas 15 sayıyla, Diamantidis de 12 sayıyla katkı yaptı.







Almanya'da beklenen performansı sergileyemeyen Dirk Nowitzki 13 sayıda kalırken, Greene ve Schultze 11'er sayıyla ön plana çıkan isimler oldular.

