'Yunanistan Euro'dan çıkarsa yerine Türkiye alınsın'

Ekonomik çöküntü sonrası Euro Bölgesi'nden çıkması gündeme gelen Yunanistan'ın yerine Türkiye'nin alınması önerildi. Makalede, "Avrupalı lider Türk lokumuna uzansın" esprisi de yapıldı.



Amerikan Wall Street Journal'da Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir makale yer aldı. Gazete, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması halinde yerine Türkiye'nin alınmasını önerdi.

Wall Street Journal'ın "Marketwatch" adlı bloğunda Türkiye'nin Euro'ya katılması konusunu ele alan bir makale yayınlandı. Makalede, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması halinde yerine Türkiye'nin alınması tavsiye edilerek, "Yunanistan, sonunda Euro Bölgesi'nden ayrılırsa ki söylentiler bu durumun yaşanabileceğini gösteriyor, onun yerini Türkiye alsa daha iyi olur" ifadelerine yer verildi.



Türkiye yüzde 8.5 büyüdü



Türkiye'nin hızlı büyümesine dikkat çekilen makalede, Avrupalı liderlere "zirvede bir araya gelen liderler akşam yemeğinde kafalarını çorbalarından kaldırıp Türk lokumuna uzansanlar iyi ederler" esprisi yer aldı.

Türkiye'nin 2011'de yüzde 8.5'lik bir büyüme kaydettiği belirtilen makalede, "Avrupa'nın çoğu böyle bir büyüme için ellerini ovuşturdu. Türkiye'yi Euro'ya almak kağıt üzerinde de olsa çekici bir fikir" yorumu yapıldı.