Yunanistan euro'dan çıkabilir

T24- Yunanistan’da ilk kez bir yetkili euro’dan çıkma ihtimalinden bahsetti. Avrupa Komisyonu üyesi Maria Damanaki, "kemer sıkma olmazsa drahmiye dönülür" dedi.







Hazinesinde ekonomiyi ayakta tutmak için sadece temmuza kadar yetecek para kalan Yunanistan’ın euro’dan çıkıp tekrar eski ulusal para birimi drahmiye dönmesiyle ilgili yorumlar yeniden gündeme geldi. En son geçen sene yapılan “Yunanistan drahmiye dönsün” tartışmasını yeniden canlandıran isim ise Avrupa Birliği’nin (AB) kalbi Brüksel’de görev yapan Yunan vatandaşı bir bürokrat oldu. Avrupa Komisyonu’nun Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Maria Damanaki, Yunanistan’ın borç kriziyle başa çıkmak için sert tedbirler alması gerektiğini yoksa euro öncesi para birimi olan drahmiye dönmek zorunda kalacağını söyledi.

Damanaki, Atina Haber Ajansı’nda yer alan açıklamalarında, “Açık konuşmak zorundayım... Ya alacaklılarımızla büyük fedakârlıklar yapacağımız bir program üzerinde anlaşırız... Ya da drahmiye dönmek zorunda kalırız” dedi. Damanaki, Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük başarısı olan Euro Bölgesi üyeliğinin risk altında olduğunu ve bunun dışındaki her şeyin ikincil öneme sahip olduğunu ifade etti.

Domino etkisi yapacak

Dün, Yunan hükümeti de yeni kemer sıkma önlemlerini reddeden muhalefet ile uzlaşma arayışındaydı. Gelecek yılın sonuna kadar 11.5 milyar euro değerinde kamu kuruluşunun satışını öngören plan aynı zamanda vergi oranlarında da önemli artırımlar hedefliyor. Bu konunun kritik olması, bir dizi zincirleme reaksiyona yol açma riski. Söz konusu paket meclisten geçmezse, AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan’a verilecek 12 milyar euro’luk beşinci yardım paketi dilimini serbest bırakmayacak. Yardım paketi serbest kalmazsa da Yunanistan temmuzdaki 13.4 milyar euro’luk borcunu çeviremeyecek, ve kamu çalışanlarının maaşını ödeyemeyecek. Yani ülke resmen iflas noktasına gelecek. Yunanistan’ın borcunu yeniden yapılandırmak zorunda kalmasının diğer Euro Bölgesi ülkelerini de riske atacağı belirtiliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, önceki gün yaptığı açıklamada böyle bir durumda diğer Euro Bölgesi ülkelerinin notlarının ineceğini açıkladı. Bunların başında da İtalya ve İspanya geliyor.

Yunanistan’a ilişkin endişelerin artmasıyla dün euro yine kan kaybetti. Euro/dolar 1.41’in altında seyretti.

Girmek için hile yapmıştı

Yunanistan’ın ulusal para birimi drahmiyi bırakıp euro’ya geçişi 1 Ocak 2001’de gerçekleşti. Aslında Avrupa Para Birliği’nin üyesi olan Yunanistan, euro’ya geçecek ilk 11 ülke arasında yer alıyordu ve bu sürecin 1999’da tamamlanması öngörülmüştü. Ancak euro’ya geçiş için bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3’ünden az oması, borç rasyosunun yüzde 60’tan az olması, düşük enflasyon ve AB ortalamasına yakın faiz gibi koşulları yerine getiremediği için gecikti.

Skandal ise Yunanistan’ın euro’ya geçmesinden üç yıl sonra patladı. 2004’te dönemin Yunan Maliye Bakanı Yorgo Alogoskufis, Avrupa’nın ortak para birimine girebilmek için rakamlarla oynadıklarını itiraf etti. Yunanistan’ın bütçe açığını olduğundan az göstermek için askeri harcamaları az gösterdiği ve katma değer vergisi gelirini şişirdiği AB’nin istatistik kurumu Eurostat yetkilileri tarafından yürütülen bir soruşturmayla ortaya çıkarıldı. Ancak o dönemde Fransa ve Almanya gibi euro’nun ağır topu ülkeler de Maastricht Kriterleri olarak bilinen sınırlara uyamaz haldeydi ve Yunanistan’ın euro’dan çıkarılmasını isteyen sesler kısıldı.