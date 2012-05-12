Yunanistan erken seçime mi gidecek?

Yunanistan’da SYRIZA lideri Alexis Tsipras’tan sonra Venizelos da koalisyon oluşturmada başarısız oldu. Cumhurbaşkanı nezdinde yapılacak olan görüşmelerden de sonuç çıkmazsa erken seçime gidilecek.

Yunanistan'da siyaset çıkmaza giriyor...

Önce Yeni Demokrasi Hareketi ardından Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve şimdi de PASOK.

Seçimlerde ilk üç sıradaki parti de koalisyon kurma çabalarında başarılı olamadı.

Radikal Sol İttifak’ın ardından hükümeti kurma yetkisini alan PASOK lideri Evangelos Venizelos, koalisyon çalışmaları kapsamında SYRIZA lideri Alexis Tsipras ile görüştü.

Ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca Venizelos'un da hükümeti kurma çabası boşa çıktı.

Venizelos’un görevi Cumhurbaşkanı Papulyas’a iade etmesi bekleniyor.

Papulyas, hafta sonu veya hafta başında parti liderlerini yeniden biraraya getirecek ve koalisyon hükümeti kurmaları için kendilerine son bir şans veecek.

Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılacak nihai görüşmeler de sonuçsuz kalırsa Yunanistan 30 gün içinde yeniden sandık başına gidecek.

Bu durumda seçimlerin 17 Haziran'da yapılacağı tahmin ediliyor.