T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan erken seçime mi gidecek?

Yunanistan'da seçimlerde ilk üç sırayı alan partiler hükümet kurmayı başaramaması üzerine 17 Haziran'da tekrar seçime gidilmesi ihtimali öne çıkıyor

12 Mayıs 2012 11:48

Yunanistan’da SYRIZA lideri Alexis Tsipras’tan sonra Venizelos da koalisyon oluşturmada başarısız oldu. Cumhurbaşkanı nezdinde yapılacak olan görüşmelerden de sonuç çıkmazsa erken seçime gidilecek.

Yunanistan'da siyaset çıkmaza giriyor...

Önce Yeni Demokrasi Hareketi ardından Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve şimdi de PASOK.

Seçimlerde ilk üç sıradaki parti de koalisyon kurma çabalarında başarılı olamadı.

Radikal Sol İttifak’ın ardından hükümeti kurma yetkisini alan PASOK lideri Evangelos Venizelos, koalisyon çalışmaları kapsamında SYRIZA lideri Alexis Tsipras ile görüştü.

Ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca Venizelos'un da hükümeti kurma çabası boşa çıktı.

Venizelos’un görevi Cumhurbaşkanı Papulyas’a iade etmesi bekleniyor.

Papulyas, hafta sonu veya hafta başında parti liderlerini yeniden biraraya getirecek ve koalisyon hükümeti kurmaları için kendilerine son bir şans veecek.

Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılacak nihai görüşmeler de sonuçsuz kalırsa Yunanistan 30 gün içinde yeniden sandık başına gidecek.

Bu durumda seçimlerin 17 Haziran'da yapılacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER

yunanistanerken seçimpasokSYRIZAPapulyasAlexis TsiprasEvangelos VenizelosAlexis Tsipras

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24