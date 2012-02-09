Yunanistan emeklilikte anlaşamadı



T24 - Yunan partileri, AB ve IMF'nin istediği reformlar konusunda bir madde dışında uzlaştı. Emeklilikteki kesinti konusunda anlaşma sağlanamadı. Anlaşmanın 15 Şubat'a kadar onaylanması gerekiyor.







CNBC-e'nin haberine göre;Yunanistan'da koalisyonda yer alan siyasi partilerin liderleri, dün AB ve IMF'den alacakları ikinci yardım karşılığında uygulamaları gereken kemer sıkma ve reform programı üzerinde bir madde dışında anlaşmaya vardı.

Liderler, ikinci yardım karşılığında sağlanması gereken 3.3 milyar Euro'luk tasarrufun yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya vardı.

Buna göre, asgari ücret yüzde 22 kısılarak 600 Euro'ya indirilecek. Kamu sektöründe işgücü 2012'de 15 bin kişi kısılırken, 2015'e kadar 150 bin kişi işten çıkarılacak.

2012'de yapılması gereken 3.3 milyar Euro'luk tasarrufun 300 milyon Euro'sunun emeklilik ödemelerindeki kesintiden gelmesi gerekiyordu. Ancak koalisyon ortakları buna onay vermedi. Hükümetin bu kesinti için yeni bir formül bulması gerekecek.

Diğer yandan, seçimle başa gelecek hükümet 2013-2015 arasında 10 milyar Euro'luk ek kesinti belirleyecek. Ayrıca, sorunlu kamu bankaları devlet desteğiyle sermayelendirilecek.

Euro Bölgesi yetkilileri, ikinci yardım paketinin Yunanistan tarafından kabul edilip AB tarafından onaylanma sürecinin 15 Şubat'a kadar tamamlanması gerektiğini belirtti. Yardım paketine ilişkin karmaşık yasal işlemlerin uzun süreceğine dikkat çeken yetkililer, yardımın Yunanistan'ın 20 Mart'taki itfasına yetişmesi için 15 Şubat tarihinin kritik olduğuna dikkat çekti.

20 Mart'ta 14.5 milyar Euro itfası bulunan Yunanistan, ikinci yardımı alamazsa temerrüt riskiyle karşı karşıya kalacak.





