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Ekonomi

Yunanistan ekonomisi, 3. çeyrekte yüzde 5,2 daraldı ATİNA (A.A)

15 Kasım 2011 15:21

-Yunanistan ekonomisi, 3. çeyrekte yüzde 5,2 daraldı ATİNA (A.A) - 15.11.2011 - Yunanistan ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 daraldı. Yunanistan İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,2 oranında daraldı. Daha önce yüzde 8,1 daralma olarak açıklanan birinci çeyrek verisi yüzde 8,3 daralma, yüzde 7,3 daralma olarak açıklanan ikinci çeyrek verisi ise yüzde 7,4 daralma olarak revize edildi. Yunanistan hükümeti, bu yılın tamamında ekonominin yüzde 5,5 daralacağını tahmin ediyor.

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