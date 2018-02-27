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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan Ekonomi Bakanı, eşinin kira yardımı aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti

Bakanın kendisi gibi siyasetçi olan eşi de konut yardımı aldığının ortaya çıkmasının ardından dün görevden ayrılmıştı

27 Şubat 2018 22:54

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriu, kendisi gibi siyasetçi olan, eşi Çalışma Bakanı Yardımcısı Rania Antonopulos'un ayda 1000 euro konut yardımı aldığının ortaya çıkmasının ardından artan tepkiler nedeniyle salı günü istifa etti. Eşi Antonopulos da aynı sebepten bir gün önce görevi bırakmıştı.

Bazı gazetelerin "hükümetin en zengin çifti" olarak tanımladığı Papadimitriu ve eşiyle ilgili haberler, birçoklarınca siyasetçilerin yolsuzlukları ve devletin müsrifliğine mal edilen borç krizi nedeniyle yıllarca süren kemer sıkma politikalarına maruz kalan Yunan halkının sert eleştirilerine neden olmuştu.

İade edeceğini açıklamıştı

Eşiyle birlikte ABD'den Yunanistan'ın başkenti Atina'ya taşındıktan sonra devletten kira desteği için iki yılda 23 bin euro aldığını söyleyen Antonopulos, istifasını açıklarken 2017 ortalarından bu yana söz konusu yardımı almadığını ifade etmişti. Antonopulos, şu ana kadar aldığı yardımları da iade edeceğini belirtmişti.

New York'taki Bard Koleji Levy Ekonomi Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdüren ekonomist çift, Yunan hükümetinde görev almak için birkaç yıl önce ABD'deki evlerini açık tutarak Atina'ya taşınmışlardı. Antonopulos da daimi ikameti Atina'da olmayan hükümet üyelerine tanınan hakkı kullanarak ayda bin euroluk konut yardımı talebinde bulunmuştu.

Çipras teşekkür etti

Antonopulos 2015 yılında yıllık kazancını 70 bin euro, birikimini 340 bin dolar olarak açıklamıştı. Aynı sene eşi Papadimitriu ise yaklaşık 2,7 milyon dolarlık servetinin yanı sıra yıllık 450 bin doların üzerinde geliri olduğunu bildirmişti.

Papadimitriu'nun istifasını kabul eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 71 yaşındaki bakana şu ana kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Aylık kazancın ortalama 770 euro olduğu Yunanistan'da, milletvekillerinin maaşları da ek ödemeler hariç 5 bin euro civarında.

rtr,AFP/CÖ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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