Yunanistan Ege'de yine petrol arayacak

T24- Yunanistan Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Yannis Maniatis, Atina'da yayın yapan özel Real Radyoya verdiği demeçte, "Yunan karasularında hidrokarbon yatakları bulunduğuna dair güçlü bulgular olduğunu" ifade ederek, "bu yatakların bir yıl içerisinde değerlendirilmesi için Atina'nın hazırlık yaptığını" bildirdi.



"Hidrokarbon araştırması yapılacak yerleri belirleyerek yatırımcı şirketlere ihale açılması için bir anonim şirket oluşturulmasıyla ilgili yasal düzenlemenin birkaç hafta içerisinde tamamlanacağını" belirten Maniatis, araştırmaların başta, daha önce başlatılıp çeşitli nedenlerle yarıda kalan Patras Körfezi ile Yanya bölgesinde ve "diğer bölgelerde" yapılmasının planlandığını söyledi.



Maniatis, "Yunanistan'ın Ege'de yapmayı planladığı araştırmalarla Türkiye'nin haklarını ihlal etmek niyetinde olmadığını" belirterek, "Hidrokarbon araştırmaları uluslararası hukuk ile belirlenmektedir. Ülkemiz, ne Türkiye'nin haklarını ihlal etmek, tabii ki ne de bize ait olan hakları herhangi bir komşuya bırakma niyetindedir" diye konuştu.