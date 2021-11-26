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Dünya

Yunanistan, doğalgaz tedariği ve altyapı için Mısır’la bir araya geldi

Yunanistan, kaynaklarını genişletme yollarını arıyor

26 Kasım 2021 11:25

Yunanistan Enerji Bakanlığı, Mısır’la sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki konusunda işbirliğini genişletmek ve iki ülke arasında denizaltı doğalgaz hattı inşası seçeneğini değerlendirmek konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, çoğunlukla Cezayir, Azerbaycan, Rusya ve Türkiye’den doğalgaz ithal eden Yunanistan, kaynaklarını genişletme yollarını arıyor.

Yunanistan ve Mısır tarafından Kahir’de imzalanan muhtırayla Mısırlı ve Yunan şirketler arasında spesifik anlaşmalara doğru bir adım atıldığı belirtildi.

Yunanistan ve Mısır geçen ay iki ülkenin elektrik şebekelerini denizaltından bağlayacak bir plan üzerinde anlaşmıştı.

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