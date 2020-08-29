Yunanistan Dışişleri: Türkiye'nin, egemenlik haklarımız üzerinde veto hakkı yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle ilgili, "Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz" ifadeleri üzerine açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın egemen haklarını hayata geçirmesini veto etme hakları yok" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Fuat Oktay: Yunanistan kara sularını 12 mile çıkaracağım diyor, bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı

"Türkiye'nin, meşru haklarına başvuran komşu ülkelerini güç kullanmakla tehdit edebileceği yönündeki eşi görülmemiş anlayışı, modern siyasi kültüre ve uluslararası hukukun temel hükümlerine aykırı. Türkiye'yi, uluslararası hukuk ve günümüz uluslararası düzenin üzerine inşa edildiği değerlerin tüm ülkeler için bağlayıcı olduğunu anlamaya çağırıyoruz. Onlar seçici olarak uygulanmaz ve uluslararası toplum onları korumakla görevli, zira ihlal edilmeleri maksimum riski gösteriyor.

"Her halükarda, Yunanistan'ın egemenliğini hayata geçirmesinin Türkiye'nin vetosuna bağlı olmadığını onlara hatırlatırız."