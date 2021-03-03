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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Çavuşoğlu, Larissa'daki depremden sonra yardıma hazır olduklarını söyledi

03 Mart 2021 16:37

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Larissa'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan mevkidaşı Nikos Denidas'a ihtiyaç halinde yardıma hazır oldukları mesajını ilettiğini bildirdi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı arayarak Larissa'da meydana gelen depremin ardından Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkesinin, ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de hazır bulundu, dayanışma ve desteğini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Bugün,Yunanistan'ın Larisa kentinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi. 

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