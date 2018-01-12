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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Batı Trakya'daki Müslüman azınlıklar iç meselemizdir

"Türkiye’nin kendi evinde olan bitene ve kendi içindeki ciddi meselelere odaklanması iyi olacaktır

12 Ocak 2018 16:11

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Batı Trakya’daki İslam Hukuku ile ilgili Yunan parlamentosundan geçen yasa tasarısı hakkında  Türkiye Dışişleri Bakanlığının yayınladığı açıklamaya cevap verdi. Yunan Dışişleri, "Batı Trakya’daki Müslüman azınlık ile ilgili düzenleme Yunanistan’ın iç meselesidir ve bununla ilgili dıştan gelen müdahaleler reddedilmektedir. Türkiye’nin kendi evinde olan bitene ve kendi içindeki ciddi meselelere odaklanması iyi olacaktır" açıklamasını yaptı. 

Yunan Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, “Yunan Parlamentosu bütün kadın ve erkek Yunanlar için yasalar ve devlet önünde eşitliği destekleyen, islam hukuku ile ilgili yasa tasarısını onaylayarak tarihî bir adım atmıştır" dedi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

Yasa tasarısı toplumun tamamının yaşam kalitesini yükselterek hukuki teminatlar ve kişisel özgürlükler düzenini güçlendiren bir düzenlemedir.

Batı Trakya’daki Müslüman azınlık ile ilgili düzenleme Yunanistan’ın iç meselesidir ve bununla ilgili dıştan gelen müdahaleler reddedilmektedir. Türkiye’nin kendi evinde olan bitene ve kendi içindeki ciddi meselelere odaklanması iyi olacaktır.

Ayrıca din görevlisi görevini gasp etmekten kovuşturulanlar ve başka ceza gerektiren suçların da zanlısı olanlar hiçbir konuda ve hiçbir adil yönetilen ve demokratik ideallerle dolu olan Avrupa devletine kendi kendini davet eden ve güvenilir muhataplar olarak sunulamaz.

Avrupa Birliği üyesi olarak Yunanistan, kendi isteğiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi belirli antlaşmalara bağlıdır.

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