-YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI LAMBRİNİDİS KIBRIS RUM KESİMİNDE LEFKOŞA (A.A) - 18.06.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu'nun oluşturduğu ve dün yemin eden yeni kabinedeki Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis, ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs Rum kesimine yaptı. Rum radyosunun haberine göre Stavros Lambrinidis, günübirlik ziyaret için Rum kesimine geldi. Lambrinidis, ilk olarak, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile görüştü. Hristofyas'ın Kellaki'deki konutunda yapılan görüşmede, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Hristofyas ile 7 Temmuz'da Cenevre'de yapacağı üçlü görüşme ışığında Kıbrıs sorunu ele alındı. Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri hakkında Lambrinidis'e bilgi verdi. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu ile görüşecek olan Yunan bakan, akşam saatlerinde ülkesine dönecek.