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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas'a kurşunlu tehdit

Bakan Kocyas, Makedonya ile isim krizine ilişkin müzakerelerde bulunuyordu

18 Mart 2018 16:10

Yunanistan’la Makedonya arasındaki isim krizine ilişkin müzakerelerde bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias tehdit edildi. Kotzias’a, içinde kurşun bulunan bir mektup gönderildi.

Reuters’a konuşan bir polis yetkilisi, “Zarfta bir kurşun ve bakanın Makedonya meselesindeki çabalarına atıf yapılan bir mektup vardı” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, Yunanistan, kendi sınırları içinde de ‘Makedonya’ isimli bir bölgenin bulunmasını gerekçe göstererek, bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. Dahası, Makedonya’nın AB ve NATO üyeliğini de bu nedenle bugüne dek veto ediyordu.

İki ülke arasındaki müzakereler geçen ay ivme kazanmış, sorunun çözülmesinin an meselesi olduğu belirtilmişti. Bu müzakereleri yürüten ve bir jest mahiyetinde bir ilki gerçekleştirerek 22 Mart’ta Atina’dan doğrudan Üsküp’e uçması planlanan Dışişleri Bakan Kotzias’a, geçen ay da benzer bir tehdit mektubu gönderilmişti. Atina’da yüzbinlerce kişi de, içinde ‘Makedonya’ sözcüğünün geçtiği olası bir yeni isme karşı protesto düzenlemişti.

1993’teki BM Genel Kurulu’nda BM üyeliğine kabul edildiği sırada Makedonya’ya, Yunanistan’ın itirazı üzerine geçici olarak ‘Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)’ adı verilmişti. 

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