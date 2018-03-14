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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas: Türkiye uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı göstermeli

"AB üyesi olmaya aday veya gümrük birliğine aday olmak isteyen ülkenin dost yanlısı bir dış politika izlemesi gerekir"

14 Mart 2018 16:09

Bulgaristan ve Romanya dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Bükreş'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, "Kopenhag kriterlerine bir kriter daha eklenmeli. Bu kritere göre AB üyesi olmaya aday veya gümrük birliğine aday olmak isteyen ülkenin saldırgan değil, dost yanlısı bir politika ve dış politika izlemesi gerektiği belirtilmeli" dedi. Kocyas,  Türkiye’yi “uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı göstermeye” davet etti.

Bulgaristan ve Romanya dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Bükreş’i ziyaret eden Yunan Dışişleri Bakanı Kotzias “Kopenhag kriterlerine bir kriter daha eklenmeli. Bu kritere göre AB üyesi olmaya aday veya gümrük birliğine aday olmak isteyen ülkenin saldırgan değil, dost yanlısı bir politika ve dış politika izlemesi gerektiği belirtilmeli. İkinci olarak da uluslararası hukuku uygulamasının ve bunu yapıcı olarak kabul etmesinin istenmesi ve üçüncü olarak da deniz hukukuna saygı göstermesinin istenmesi eklenmeli” dedi.

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YunanistanNikos KotziasKocyasDışişleri BakanıDeniz hukuku

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