Yunanistan Dışişleri Bakanı: Geçen haftaki toplantı Türkiye ile kademeli iyileşme sürecinin ilk adımı olabilir; Çavuşoğlu ile Atina'da görüşebiliriz

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesi sürecinin kolay olmayacağını ifade etti.

Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı basın toplantısında tartıştıktan sonra ilk söyleşisini Kathimerini'ye verdi.

Dendias, "Türkiye ile farklı anlayış ve görüşe sahip olduğumuz konuları halının altına süpürmek mümkün değil" dedi ve basın toplantısındaki tartışmaya rağmen Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin kademeli iyileşmesinde geçen hafta yapılan görüşmenin ilk adım olabileceğini söyledi.

Dendias, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmeye ortam hazırlamak için Çavuşoğlu ile Atina'da tekrar bir araya gelebileceklerini söyledi.