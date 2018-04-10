Yunanistan Dışişleri Bakanı: Erdoğan büyük bir asabiyet dönemi geçiriyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas Alman Spiegel dergisine verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın “Büyük bir asabiyet dönemi geçirdiğini” ifade ederken “Kibir ve bölgede istediği her şeyi yapabileceğini sanma arasında gelgit yaşadığını” söyledi.

Sınırların değişme ihtimalinin olup olmadığıyla ilgili soruya Yunan Dışişleri Bakanı “böyle bir şey söz konusu değil” yanıtını vererek uluslararası hukuka ve dolaylı yoldan Yunan ordusunun caydırıcı gücüne atıfta bulunurken “Türkiye’nin yurtiçindeki sinirliliğini Yunanistan’ın üzerine çıkarmaya çalıştığını” belirterek “Böyle bir ‘chicken game’e kapılmamalıyız” dedi.

Azınlıkça'nın haberine göre, Türkiye tarafından tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili olarak ise “bu iki NATO müttefikine uygun bir davranış değil, iyi bir şey değil, çünkü zaman zaman olduğu gibi onların da askerleri kaybolacak” ifadelerini kullanırken “ofisimde yüzlerce benzer olayla ilgili evraklar bulunuyor, hatta askerleri iade etme tutanakları var, biz bu tür bir gerginliğe başvurmadan onların askerlerini iade etmişiz” şeklinde konuştu. Öte yandan Atina’daki 8 Türk subayı ile Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askeri olaylarının farklı meseleler olduğunu belirten Nikos Kocyias “Biz 8 askeri tutuklamadık. Onlar Yunanistan’dan iltica talebinde bulundu. Bizim askerlerimiz ise Türkiye’den sığınma istemiyor. Rızaları olmadan tutuklandılar” ifadelerini kullandı.

Olası bir savaşa karşı hazırlık varsayımlarını reddeden Yunanistan Dışişleri Bakanı “Barış ve barışçıl bir şekilde birlikte var olmanın alternatifi yoktur. Mevcut sorunlar diplomasi ve barış aracılığıyla uluslararası hukuka dayanarak çözülmelidir” dedi.

Silahlanma konusundaki bir soruya ise Kocyas “Ekonomik imkânlarımız doğrultusunda savunmamızı güçlendiriyoruz. İyi personel ve malzemeye sahibiz. Altı Alman denizaltısı denizler için korkunç bir silahtır. Türkiye, uçak gemisi siparişi gibi büyük projelere yatırım yapıyor ancak Yunanistan’ın 2.000 adası var” yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile ilgili olarak ise Yunan Dışişleri Bakanı Kocyas “Büyük bir asabiyet dönemi geçiriyor. Enerji konuları ve Akdeniz’deki enerji zenginliğinde Türkiye’nin nasıl, hatta illegal olarak bile, hak iddia edeceği onu yakından ilgilendiriyor. Türkiye’nin çevresindeki ülkeleri bölge ülkelerine dönüştürmek ve bölgeye hükmetmek istiyor. Bir Amerikan papazını, Alman gazetecileri, Yunan askerlerini tutuklayarak müttefiklere kıyasla otoriterlik ve katılıkla Avrupa’nın Türkleştirilmesini istediği görülüyor. Ancak tüm bunlar Avrupa kültürüne sahip bir ülkeye yakışmıyor. Karar vermek ona kalmış.”

Yunan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un tutumuyla ilgili yöneltilen soruyu ise Kocyas “Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının farklı araç ve davranma şekilleri var. Ben sorunların sakin ve soğukkanlılıkla çözülmesi taraftarıyım. Tahrik edildiğimde değil, ülkem için faydalı olacağı zaman tepki veriyorum” şeklinde yanıtladı.

İsim anlaşmazlığı konusunda FYRO Makedonya ile izlenen yaklaşımın bir benzerinin Türkiye ile de izlenip izlenemeyeceği yönündeki soruya ise Yunanistan Dışişleri Bakanı son olarak şu yanıtı verdi:

“Üç yıldır uğraşıyoruz. Adımlar atıldı. Ancak başarısız darbe sonrası Türkiye davranışını değiştirdi. Yeniden deneyeceğiz, ama anlasınlar ki bunu güçsüzlükten dolayı değil, sorumluluktan yapıyoruz. Üsküp ile olan anlaşmazlıklarımız tarihî, kimlik, miras ve kültürel niteliğe sahip. Bu konular hassas konular. Ancak şimdi yaptığımız gibi cesaretle çözülebilirler. Türkiye’yle ise jeostratejik ve jeostratejik iddia sorunları yaşıyoruz. Türkiye miras değil yer ile ilgili hak iddia ediyor. Kendine geleceğini ve boyunu ve çıkarlarını daha iyi ölçeceğini umuyorum”.