Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzuluyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias , Yunanistan'ın Türkiye ve Türk toplumu ile yapıcı bir diyalog istediğini belirtti.

Slovenyalı mevkidaşı Anze Logar ile Atina'da bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan-Slovenya ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik art niyeti olmadığını savunarak, "Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır. Çünkü Türk toplumunun büyük bir kısmının hala Avrupa ile entegrasyonu ve farklı bir süreci umduğuna inanmaktadır" diye konuştu.