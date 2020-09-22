Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye yaptırımlardan kurtulmak için uluslararası hukuka saygı göstermeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarından kurtulmak için uluslararası hukuka saygı duyduğunu birçok örnekle kanıtlaması gerektiğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Brüksel’de gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bizi her şeyden önce Yunan-Türk ilişkileri ilgilendiriyor. Bu konu görüşüldü. Konsey, Oruç Reis’in geri dönmesinin olumlu bir örnek olduğunu kabul etti, ama bu sadece ilk örnek. Türkiye uluslararası hukuka saygı duyduğunu birçok diğer örnekle kanıtlamalı. Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yönünü belirleyebilmemiz için bu konu liderlerin toplantısında bir kez daha gündeme gelecek. Türkiye’nin o zamana kadar uluslararası hukuka saygının hissedilir belirtilerini göstermesini umuyoruz."