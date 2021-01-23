Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye ile müzakereler için olumluyuz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina yönetiminin gelecek hafta Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmelere olumlu yaklaştığını belirtti ve "Umarım Türk tarafı da aynı ruhla gelir" ifadesini kullandı.

Dendias, yerel basına verdiği bir röportajda Ankara yönetimi ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan itilaflar hakkında başlayacak görüşmelere değindi. Dendias, "Açık olmak istiyorum, Ege ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konuları uluslararası hukuk temelinde sınırlandırılmalıdır" ifadesini kullandı.

Euronews'in aktardığına göre; görüşmeler hakkında, "Kesin olan tek şey Atina'nın olumlu yaklaşımı" yorumunda bulunan Yunan Dişleri Bakanı, Türkiye'nin de uzun zamandan beri durmuş çözüm çabalarını yeniden canlandırmayı hedefleyen toplantılara olumlu yaklaşacağını umduğunu söyledi.

Dendias, iki ülke yönetimlerinin müzakerelerde ortak bir noktada buluşamaması halinde konuyu Lahey'deki Uluslararası Mahkemeye götürmek için bir metin üzerinde anlaşmak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, görüşmelerinde adaların askerden arındırılması konusunun ele alınmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Ankara ile Atina arasındaki görüşmeler, dört yıl aranın ardından 25 Ocak'ta İstanbul'da başlayacak.