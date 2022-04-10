Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi ölmedi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Cumartesi günü, Delphi Ekonomik Forumu'nda EastMed boru hattının öldüğü fikrini reddetti ve ABD Dışişleri Bakanı Victoria Nuland'ın bu hafta başlarında Atina ziyareti sırasında bu yönde yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Dendias, "EastMed yaşıyor" dedi ve ABD'nin bu çabayla ilgili temel endişelerinin finansal uygulanabilirliği ve projenin tamamlanması için öngörülen sürenin uzunluğu olduğunu da sözlerine ekledi. Nuland'ın yorumlarının yalnızca EastMed'in mevcut krize bir çözüm sağlamadaki başarısızlığına atıfta bulunduğuna inandığını söyledi.

Bakan, insanların ABD'nin niyetlerini aşırı bir şekilde yorumladığını ve onlara durduk yere jeopolitik bir anlam verdiğini vurguladı. EastMed ile aynı güzergâhta planlanan EuroAsia Interconnector'a ABD'nin güçlü desteğinin Nuland'ın ifade ettiği görüşlerde jeopolitik bir unsur olmadığının güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi. Dendias, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasındaki üçlü işbirliği çerçevesine ABD'nin güçlü desteğinin altını çizdi ve Washington 3+1 çerçevesine aktif olarak dâhil oldu dedi.

"Bu uçakların potansiyel olarak bize karşı kullanılabilme ihtimali var"

Dendias, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının Amerikan çıkarlarına hizmet edeceği yönündeki son açıklamasına da değindi. ABD hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle baskı altında olduğunu, ancak bunun Yunanistan'ın komşusuna karşı temkinli yaklaşımından vazgeçeceği anlamına gelmediğini açıkladı.

Dendias, “Türkiye savaş sebebini geri çekene kadar Türkiye'nin yeniden silahlanmasını kutlayamaz. Bu uçakların potansiyel olarak bize karşı kullanılabilme ihtimali var” dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'yi NATO ittifakında dost ve müttefik olarak istediğini vurgulayan Dendias, Türkiye'nin uluslararası hukuka ve Uluslararası Deniz Hukuku'na göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti.