Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti sırasında çekilen kucaklaşma fotoğrafını anlattı.</p>\n<p>Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin <a rel="nofollow" href="https://www.hurriyet.com.tr/dunya/o-kucaklasmayi-anlatti-41825559" target="_blank" rel="noopener">aktardığına</a> göre Atina'da bir panelde konuşan Dendias, "Çavuşoğlu’nun, ‘çekişmenin’ şahsi samimiyetini etkilemediğini göstermek için benimle kucaklaştığını sanıyorum” dedi.</p>\n<p>"Çavuşoğlu ile 20 yıldır dost olduklarını hiç gizlemediğini" söyleyen Dendias, yine de ilişkilerdeki sorunlu başlıkların "yerinde durduğunu" dile getirdi.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/disisleri-bakani-cavusoglu-ndan-yunan-mevkidasi-dendias-ile-ortak-aciklama-sorunlarin-yapici-diyalog-yoluyla-cozulebilecegine-inaniyoruz,946206"><strong>TIKLAYIN | 15 Nisam 2021: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısında tartıştı</strong></a></p>\n</body>\n</html>