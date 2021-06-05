Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti sırasında çekilen kucaklaşma fotoğrafını anlattı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin aktardığına göre Atina'da bir panelde konuşan Dendias, "Çavuşoğlu’nun, ‘çekişmenin’ şahsi samimiyetini etkilemediğini göstermek için benimle kucaklaştığını sanıyorum” dedi.

"Çavuşoğlu ile 20 yıldır dost olduklarını hiç gizlemediğini" söyleyen Dendias, yine de ilişkilerdeki sorunlu başlıkların "yerinde durduğunu" dile getirdi.

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