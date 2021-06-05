T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı

05 Haziran 2021 08:34

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyareti sırasında çekilen kucaklaşma fotoğrafını anlattı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin aktardığına göre Atina'da bir panelde konuşan Dendias, "Çavuşoğlu’nun, ‘çekişmenin’ şahsi samimiyetini etkilemediğini göstermek için benimle kucaklaştığını sanıyorum” dedi.

"Çavuşoğlu ile 20 yıldır dost olduklarını hiç gizlemediğini" söyleyen Dendias, yine de ilişkilerdeki sorunlu başlıkların "yerinde durduğunu" dile getirdi.

TIKLAYIN | 15 Nisam 2021: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısında tartıştı

yunanistandışişleri bakanınikos dendias
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24