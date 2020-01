Yunanistan Dışişleri Bakanı: Davutoğlu ve Çipras'ın kimyaları uyuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türk kuru yük gemisinin Libya'nın Tobruk Limanı'na giderken ağır silahlı saldırıya uğraması hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara-Atina ilişkilerine değinen Kocias ise, "Sayın Çipras Türkiye’ye davet edildi. Benim izlemime göre Ahmet Davutoğlu ve Aleksis Çipras kimyalarının uyduğu yönünde, ikisi de genç insanlar. Uluslararası ortamı çok iyi okuyabilen iki insan bu sebeple Sayın Çipras Türkiye’ye memnuniyetle gelecektir” dedi.

Çavuşoğlu, "Gemi, Gemlik fırkateyninin kontrolü altında Fethiye'ye doğru hareket etmeye başladı. Bugün itibariyle Fethiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Bu saldırıyla ilgili gerekli tepkimizi gösterdik. Yakından da takip ediyoruz. Uluslararası camiadan da tepkiler geliyor. ABD gibi birçok müttefik ülkeden de bu konuda kınama ve kaygıları dile getiren mesajlar geldi. Libya'nın bir an evvel içinde bulunduğu durumdan kurtulması gerekiyor. Devam eden müzakerelerden bir sonuç elde edilmesini istiyoruz. Libya'nın uzlaşıya ihtiyacı var. Fakat tüm tarafların bunu destekleyici adımlar atması gerekiyor. Ama maalesef hâlâ saldırılarla ya da şiddetle sonuç elde etmeye çalışan gruplar var. Bunları dışarıdan destekleyen ülkeler var. Bunların Libya'ya faydası yoktur. Biz Libya'daki çözüm sürecini destekliyoruz. BM kararları çerçevesinde bir an evvel müzakereler sonuç versin. Libya'da ulusal birlik sağlansın. Dünkü gibi barbarca saldırılardan da Libya kurtulsun" diye konuştu.

ABD ve BM’den kınama

BM Libya Misyonu saldırıyı kınarken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf ise konudan kaygı duyduklarını belirterek, şunları söylemişti: “Saldırıda ölen Türk mürettebatının ailesine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Libya konusunda, söylediğimiz gibi, BM’nin ve BM Libya Özel Temsilcisi’nin ülkede ulusal birlik hükümeti kurulması çabalarına desteğimizi sürdürüyoruz.” Pentagon Sözcüsü Steve Warren da saldırıda can kaybı olmasını trajik olarak nitelemişti.

Ege'de güven artırıcı önlemler

NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Kocias ile görüşen Çavuşoğlu, “Türkiye olarak temel hedefimiz Türk ve Yunan halkları birbirlerine daha çok yaklaştırma, ikili ilişkileri pekiştirmek ve Ege’yi dostluk denizi haline getirmek” dedi.

Güven arttırıcı önlemler konusunda ilave adımlar için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştıklarını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan ile ilişkilerimizi pozitif gündem temelinde ilerletmek istiyoruz. Ortak çabalarımızla yarattığımız işbirliği ve diyalog ortamını ekonomi, ticaret, turizm, ulaştırma, enerji gibi alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma konusunda kararlılığımız devam ediyor. Karşılıklı turist sayısında artış görüyoruz. Yunanistan adalarını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı 1 milyonu aştı. Yunanistan'dan gelen Yunan vatandaşı sayısı 700 bin civarında. Bu sayının daha da artmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘2015 iyi bir fırsat’

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çözüm müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Bu seneyi kaçırmayalım, bu fırsatı kaçırmayalım. 2015 iyi bir fırsat, bu fırsat penceresini kaçırmayalım.” dedi.

Çavuşoğlu, Kuzey'de yeni bir liderin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bu çerçeve üzerinde müzakereler devam ettirilebilir. Bugüne kadar yakınlaşmalar var. Ama henüz müzakere edilmemiş ya da görüşülmemiş konular da var. Bunun için hem müzakerecilerin hem de liderlerin daha sık bir araya gelmesi lazım. Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde müzakerelerin tekrar başlaması ve çözüm konusunda tam bir kararlılık ve mutabakat var.”

Yeni seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da bu kararlılıkta olduğunu herkesin bildiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Ama adada da bir konsensüs var. Anastasiadis tekrar müzakere masasına dönmesi bu kararlılığın devam ettiğinin bir göstergesi. Türkiye ve Yunanistan tam destek veriyor, uluslararası camia tam destek veriyor. Yakalanan bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Diğer konularda da yakınlaşma ve anlaşmaların bir an evvel sağlanması ve bir an evvel sonuca ulaşılması bizim en büyük arzumuz. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti olarak desteğimiz her zamankinden daha fazla devam edecek ve somut sonuçların iki liderin müzakereleri sonucunda alınması ve elde edilmesini arzu ediyoruz. Bu seneyi kaçırmayalım, bu fırsatı kaçırmayalım. 2015 iyi bir fırsat, bu fırsat penceresini kaçırmayalım.” diye konuştu.

‘Kıbrıs sorununun doğru bir şekilde çözülmesini temenni ediyoruz’

Yunanistan Dışişleri Bakanı ise şu açıklamalarda bulundu: “Yunanistan hükümeti Kıbrıs hükümeti ile bu konuda iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve benim sevgili dostum kısa süre önce Atina’ya geldi Yunanistan hükümeti Kıbrıs sorunuyla ilgili çözüm görüşmelerini her şekilde destekliyor. Biz Kıbrıs sorununun doğru bir şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Bize bir şeylerin dayatılmasını ya da müzakerelere baskı yapılmasını istemiyoruz. Sayın Akıncı’nın seçilmiş olması önemli bir fırsat gerçekten. Biz Kıbrıs’taki müzakerelerin görüşmeleri nasıl katkıda bulunuruz o konuları görüştük. Kıbrıs sorununun çözümü bölgedeki birçok sorunun çözülmesine de yardımcı olacaktır. Sayın Çipras Türkiye’ye davet edildi. Benim izlemime göre Davutoğlu ve Çipras kimyalarının uyduğu yönünde, ikisi de genç insanlar. Uluslararası ortamı çok iyi okuyabilen iki insan bu sebeple Sayın Çipras Türkiye’ye memnuniyetle gelecektir. Uluslararası ilişkilerde sorunların çözümü önemlidir. Ancak aynı şekilde sorunların çözümüne giden yolları çıkarmak da son derece önemlidir, bir güven ortamının oluşturulması da son derece önemlidir. Bizim gerçekleştirdiğimiz en büyük adımlardan biri bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmedir diyebiliriz.”