Yunanistan Dışişleri Bakanı: Biz ne Irak ne Suriye'yiz, bir dahakine cevabımız barışçıl olmayacak!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Yunan televizyon kanalı Alpha TV'ye verdiği demeçte, verdiği demeçte Kardak Kayalıklarıyla ilgili olarak “Bir dahaki sefere, Yunan tarafının barışçıl bir tutum sergilemeyeceğini” kaydetti.

Azınlıkça'nın haberine göre, Kardak Kayalıklarında yaşanan gerginliğin ardından açıklama yapan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, “Kardak civarında yaşanan olayda Türkiye’nin kırmızı çizgiye ulaştığını ve bir bağlamda bu çizgiyi aştığını” ifade etti. Kotzias "Bir dahaki sefere, Yunan tarafının barışçıl bir tutum sergilemeyeceğini" belirterek, Türkiye'yi "asabi" olarak nitelendirdi.

Kotzias, “Hem hukuku ihlal ediyorlar hem de coğrafya bilmiyorlar. Yani Kardak kayalıklarının tabiî ki de Yunan olduğunu” ifadelerini kullanarak Türkiye’yi “asabi” olarak nitelendirdi.

“Suriye’de iyi gitmiyor, Irak cephesi açık, Ermenistan ile sınırları kapalı, Kıbrıs konusunda münhasır ekonomik bölge nedeniyle ve yüklü miktarda doğalgaz bulunduğu için Doğu Akdeniz açıklarında kovboy gibi hareket ediyor” diye eleştiride bulunan Kotzias, Kardak’ta yaşananların bir daha yaşanmayacağını ve yaşanmaması gerektiğini dile getirdi.

Kotzias “Türkler bunu dinlemeli, çünkü her zaman uyarılardan bahsederler. Ben onlara Yunanistan’ın, ne Suriye ne de Irak olduğunu ki bunu da Türkiye’nin davranışı açısından söylüyorum onlara söyledim. Biz savunması iyi olan, iyi savuma sistemlerine, iyi müttefiklere ve büyük diplomatik kapasiteye sahip bir devletiz” şeklinde konuştu.

"Tazminat talep edebiliriz"

Kotzias bu noktada diplomasi bakanı olduğunu ve diplomasinin her zaman önde olması gerektiğini kaydetti.

Yunan teknesinde oluşan hasardan dolayı Türklerden tazminat talep etmeyi incelediklerini dile getiren Nikos Kotzias, Dışişleri Bakanlığının hukuk dairesinden bu konuyu incelemesini istediğini ve olumlu rapor gelmesi durumunda kendisinin hukukî yollara başvurarak hareket edeceğini kaydetti.

“Yiğit bulut fare gören fillerin kaçışını görmemiş”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut’un “Türkiye’yi deve, Yunanistan’ı sineğe” benzetmesiyle ilgili olarak ise “Erdoğan’ın danışmanı olması onu akıllı kılmaz. Saçmalıkta uyanıklık yapıyor. Herhalde önünde fare gören fillerin kaçışını görmemiş” dedi.