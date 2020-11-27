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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Avrupa, Türkiye'nin davranışının sınırlarını göstermelidir

27 Kasım 2020 16:26

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'ne "Türkiye'nin politikalarını kontrol altına alma" çağrısı yaptı. Dendias, "Avrupa, Türkiye'nin davranışının sınırlarını göstermelidir. Yunanistan bunu beklemektedir" dedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Bloomberg'e konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, “Avrupa, Türkiye'nin bölgede kabul edilebilir bir oyuncu gibi davrandığını iddia edemez" ifadelerini kullandı.
 
Dendias, "Avrupa (Türkiye’nin) davranışının sınırlarını göstermelidir," diyerek, harekete geçilmemesinin Ankara'ya 'mevcut davranışını herhangi bir kısıtlama olmaksızın devam ettirebileceği' izlenimini verebileceğini söyledi. Yunan bakan, "Ankara'nın uluslararası hukuka uymayı seçmesi hâlinde kimse Yunanistan'dan daha mutlu olmayacak" diye konuştu.

 Dendias, Berlin'e Türkiye'ye silah satışını durdurması yönündeki çağrılarını yineledi.

Yunan bakan, Twitter'dan yaptığı açıklamada da, "Avrupa, Türkiye'nin bölgede kabul edilebilir bir oyuncu gibi davrandığını iddia edemez. Avrupa, Türkiye'nin davranışının sınırlarını göstermelidir. Yunanistan bunu beklemektedir. Elbette Türkiye ile ilişkilerimizde kritik bir dönemdeyiz. AB liderlerinin bir karar almaları gerekecek." ifadelerini kullandı. 

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