Yunanistan Dışişleri Bakanı: Ankara, AB ülkelerinin egemenliğine tehditlerin sonuçları olacağını anlamalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan gerilim konusunda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ‘yasa dışı davranışın kabul edilemez olduğu ve durdurulması gerektiği’ yönünde açık bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi. Dendias, “Ankara, AB ülkelerinin egemenliğine tehditlerin sonuçları olacağını anlamalı” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Dendias, Ta nea gazetesine açıklamasında, Türkiye yönetiminin ihlallerinde ısrarcı olduğunu ve Yunanistan’ın Kıbrıs ve Mısır ile tamamen meşru anlaşmalarına gerilimi tırmandırarak karşılık verdiğini savunarak, “Maalesef bu, Ankara’nın uluslararası ilişkilerin nasıl işlediğine dair modası geçmiş anlayışının, içerdiği tüm tehlikelerle birlikte, tekrarlanan bir tezahürü. Bu, topçuların diplomasisi. Bu kaygan yolda Türkiye’yi takip etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin davranışının, diyaloğa hazır olduğu yönündeki beyanlarının tamamen şartlı olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Dendias, “Evros ve diğer örnekler, Türkiye yönetiminin diyaloğu sonlandırmayı tercih ettiğini gösterdi” dedi.

TIKLAYIN - Milli Savunma Bakanı Akar'dan Oruç Reis açıklaması: Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak