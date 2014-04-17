Yunanistan DHKPC lideri Fevzi Tekin'i Türkiye'ye iade etmiyor

Yunanistan'da, kısa bir süre önce başkent Atina'da mühimmat ele geçirilen bir hücre evinde yakalanan DHKPC'nin kilit isimlerinden Hüseyin Fevzi Tekin'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin talep Yunan mahkemesince reddedildi.

Selanik İstinaf Mahkemesi Hakimler Konseyi, Dursun Karataş’ın ölümünün ardından DHKP-C’nin lideri sayılan Hüseyin Fevzi Tekin'in Yunanistan'dan talep ettiği siyasi iltica başvurusuna cevap verilinceye kadar Türkiye'ye iade edilmemesini kararlaştırdı. Konsey, Tekin'in, Atina'daki hücre evinde ele geçirilen silah ve patlayıcı maddelerle ilgili tutukluluk halinin ise devam etmesine karar verdi.

Tekin, geçen şubat ayında Atina'da mühimmat ele geçirilen bir hücre evinde, Özdemir Sabancı suikastı sanıklarından olduğu iddia edilen İsmail Akkol, Murat Korkut ve Bilgehan Karpat ile birlikte yakalanmıştı.

Bulgar Petrov Petar adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Tekin ile İsmail Akkol, Murat Korkut ve Bilgehan Karpat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dursun Karataş’ın veliahtı

2008 yılında ölen Dursun Karataş sonrası DHKP-C’nin lideri konumundaki Hüseyin Fevzi Tekin örgütte “Abi” adıyla biliniyor. İstanbul Kartal doğumlu Tekin’in eski başbakanlardan Nihat Erim cinayetinde adı geçti. DHKP-C’de ‘Her beladan sıyrılmayı bilen adam’ olan ünlenen Tekin 1999’da Fatih’de iki kamu binasına yapılan bombalı eylemlerden sonra yakalandı. Kandıra Cezaevi’ndeki ölüm orucundan sonra şartlı tahliye oldu ve kayıplara karıştı. Ayrıca, örgüt mensubu Adnan Temiz’in cezaevinde öldürülmesi olayına da adı karıştı.

'Çetin' serbest bırakıldı

Bu arada, Selanik'te 2011'de Triandria Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili tutuklanan 'Çetin' kod adlı Hasan Koşar'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Selanik Ceza Mahkemesi, Selanik Diavata Cezaevine tutuklu bulunan Koşar'ın 'ülke dışına kaçma tehlikesi bulunmadığı' gerekçesiyle 2 bin Euro kefaletle serbest bırakılmasını kararlaştırıldı.

Yaklaşık 23 yıldır Yunanistan'da yaşadığı öğrenilen Koşar, Selanik'teki Triandria Caddesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından aralarında DHKP-C'li Havva Suiçmez ve Nevzat Kalaycı'nın da bulunduğu 14 kişiyle gözaltına alınmış ancak, kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Koşar, patlamayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında kısa bir süre önce tekrar tutuklanarak Diavata cezaevine konulmuştu.



