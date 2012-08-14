'Yunanistan denizi bile satar'

Yunanistan'da liman ve marinaların özelleştirilmesi süreci başladı. Özelleştirme kararına tepki gösteren Yunan Komünist Partisi, "Halk karşı çıkmazsa, hükümet denizi bile satar" dedi.



Yunanistan, gelirleri artırmak amacıyla özelleştirmelere hız veriyor.

Yunanistan Özelleştirme Komitesi, ülkedeki 23 küçük liman ve marinanın özelleştirilmesi için ihale açılmasına yeşil ışık yaktı.

Yunanistan Maliye Bakanlığı, limanların özelleştirilmesi için ihale açma yetkisinin Varlık Geliştirme Fonu'na verildiğini açıkladı. Özelleştirilecek varlıklar arasında Zakintos, Katakolo ve Argostoli limanlarının yanı sıra, Glifada marinası bulunuyor. Liman ve marinaların faaliyeti, yatırımcılar bulunana kadar her zamanki gibi devam edecek.

Yunan Maliye Bakanlığı'nın özelleştirme kararı, Komünist Parti'nin büyük tepkisini çekti. Komünist Parti'den yapılan açıklamada, "Halk karşı çıkmazsa, hükümet ve Avrupa Birliği, sadece limanları değil, denizin kendisini de satar" ifadesi kullanıldı.

Özelleştirme Komitesi, geçen hafta da kamuya ait posta şirketi Elta'nın satışına onay vermişti. Yunan Varlık Geliştirme Fonu, özelleştirmenin nasıl gerçekleştirileceğine karar verecek. Elta çalışanları, özelleştirmeye karşı çıkıyor.