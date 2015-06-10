Yunanistan deflasyon sarmalından kurtulamıyor



Yunanistan'da mayıs ayında da bir önceki aya göre tüketici fiyatları düştü. Yunanistan İstatistik Kurumu Elstat'ın verilerine göre, mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 2,1 gerileme kaydetti. Deflasyon, tüketici ve yatırımcıların fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle harcamaları ertelemesi nedeniyle konjonktür açısından büyük bir tehlike teşkil ediyor.

‘Top Yunan hükümetinde'

Öte yandan Avrupa Komisyonu Yunan hükümetinin sunduğu reform listesinin beklentileri karşılamadığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, reform önerilerinin bir görüşme gerçekleştirilebilecek seviyede olmadığını belirtti. Komisyon Sözcüsü Margaritis Schinas, Komisyon'un görüşlerinden Yunan hükümetinin haberdar edildiğini ifade etti. Juncker, “Top şimdi Yunan hükümetinde” yorumunu yapmıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın bu akşam saatlerinde Yunanistan'ın borç krizi konusunu ele almak üzere akşam saatlerinde Brüksel'de bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak görüşmenin yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Acil olarak bir çözüm bulunmaması halinde Yunanistan haziran sonunda iflasla karşı karşıya kalabilir.