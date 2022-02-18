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Dünya

Yunanistan'da yola çıkan feribotta yangın; gemideki 288 kişi kurtarıldı

Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirildi

Temsili

18 Şubat 2022 08:56

Yunanistan’dan İtalya’ya giden, içinde 288 kişinin bulunduğu bir feribotta yangın çıktı. Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

Yunanistan sahil güvenliği, İtalya bayraklı Euroferry Olympia isimli feribotun Yunanistan’dan İtalya’nın Brindisi limanına doğru yolda olduğu, Corfu adası yakınlarında yangın çıktığını açıkladı.

Sahil güvenlik, feribotta 237 yolcu, 51 mürettebat bulunduğunu açıkladı. 

Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. 

Tahliye çalışmalarına katılan kaptan Cevdet Bilen, NTV yayınında yaptığı açıklamada, "Personel alevleri söndüremedi, yangın büyüdü" dedi.

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