Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk sahasında NAVTEX yayımladı

Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk sahasında iki yeni NAVTEX yayımlandı. Türkiye de Yunanistan'ın bu hamlesine karşılık NAVTEX ilanlarını yeniledi.

Yunanistan'ın NAXTEX yayımladığı alanlarda atış eğitimi yapacağı açıklandı.

Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya Navtex İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi. Duyuruda 6 ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.